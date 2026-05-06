Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове
В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам,...
 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
Когда и какие дороги перекроют в центре Волгограда с 7 по 9 мая

06.05.2026 20:40
Администрация Волгограда опубликовала информацию о предстоящем перекрытии дорог в центре города в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Дня Победы. Центральные улицы города-героя будут пешеходными в разное время с 7 по 9 мая включительно. 

Для удобства автомобилистов ИА «Высота 102» публикует план перекрытия дорог в Волгограде по дням. Временные ограничения нужно учитывать и пассажирам общественного транспорта. 

6-7 мая

– С 20.00 6 мая до 12.00 7 мая пешеходными станут в Центральном районе Волгограда:

  • улица Мира в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской,
  • прилегающие к ул. Мира участки дорог (улицы Володарского, Ленина, Аллея Героев, Гоголя).
Автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э будут в это время следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

– С 07.00 7 мая до 24.00 9 мая ограничивается движение остановка и стоянка автомобилей по дороге от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра. 

– С 07.00 7 мая до 01.00 10 мая ограничивается остановка и стоянка транспорта на парковке у Мамаева кургана по проспекту им. Ленина.

8 мая - 11 мая

– С 20.00 8 мая до 12.00 9 мая пешеходной вновь станет улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также улицы Володарского, Гоголя, Ленина, Аллея Героев).

Автобусы будут следовать к ж/д вокзалу по улицам Порт-Саида и Коммунистическую.

– С 20.00 8 мая до 07.00 9 мая ограничивается движение, остановка и стоянка транспорта по Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Комсомольской. 

– С 20.00 8 мая до 01.00 10 мая пешеходными станут улицы: 

  • Советская (от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида);
  • Краснознаменская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-й Армии); 
  • ул. Ленина (от пр. им. В.И.Ленина до Верхней террасы Набережной им. 62-й Армии); 
  • ул.Володарского ( от пр. им. В.И.Ленина до ул. Чуйкова), 
  • ул. Комсомольская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-ой Армии); 
  • дорога по Верхней террасе Центральной набережной от ул. Краснознаменской до ул. Ленина); 
  • Калинина (от ул. Пугачевской до Нулевой продольной).
– С 08.00 8 мая до 24.00 11 мая пешеходной станет улица. Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

9 мая - 10 мая

– С 07.00 до 17.00 9 мая перекроют полностью:

  • Нулевую продольную магистраль на всем ее протяжении от улицы Калинина до улицы Крылова,
  • прилегающие к Нулевой улицы: Калинина, Краснознаменскую, 62-й Армии, Комсомольскую, 7-й Гвардейской бригады, Землянского.
– С 17.00 9 мая до 01.00 10 мая Набережная им. 62-й Армии будет свободной от автомобилей в границах улиц Калинина и 7-й Гвардейской бригады.

– С 07.00 9 мая до 01.00 10 мая ограничивается движение по ул. 7-й Гвардейской бригады от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии.

– С 07.00 до 17.00 9 мая свободными от автомобилей станет ул. Землянского от пр. им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии,

06.05.2026 22:02
06.05.2026 21:40
