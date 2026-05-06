Когда и какие дороги перекроют в центре Волгограда с 7 по 9 мая





Администрация Волгограда опубликовала информацию о предстоящем перекрытии дорог в центре города в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Дня Победы. Центральные улицы города-героя будут пешеходными в разное время с 7 по 9 мая включительно.

Для удобства автомобилистов ИА «Высота 102» публикует план перекрытия дорог в Волгограде по дням. Временные ограничения нужно учитывать и пассажирам общественного транспорта.



6-7 мая

– С 20.00 6 мая до 12.00 7 мая пешеходными станут в Центральном районе Волгограда:

улица Мира в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской,

прилегающие к ул. Мира участки дорог (улицы Володарского, Ленина, Аллея Героев, Гоголя).

Автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э будут в это время следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

– С 07.00 7 мая до 24.00 9 мая ограничивается движение остановка и стоянка автомобилей по дороге от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра.

– С 07.00 7 мая до 01.00 10 мая ограничивается остановка и стоянка транспорта на парковке у Мамаева кургана по проспекту им. Ленина.

8 мая - 11 мая

– С 20.00 8 мая до 12.00 9 мая пешеходной вновь станет улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также улицы Володарского, Гоголя, Ленина, Аллея Героев).

Автобусы будут следовать к ж/д вокзалу по улицам Порт-Саида и Коммунистическую.

– С 20.00 8 мая до 07.00 9 мая ограничивается движение, остановка и стоянка транспорта по Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Комсомольской.

– С 20.00 8 мая до 01.00 10 мая пешеходными станут улицы:

Советская (от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида);

Краснознаменская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-й Армии);

ул. Ленина (от пр. им. В.И.Ленина до Верхней террасы Набережной им. 62-й Армии);

ул.Володарского ( от пр. им. В.И.Ленина до ул. Чуйкова),

ул. Комсомольская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-ой Армии);

дорога по Верхней террасе Центральной набережной от ул. Краснознаменской до ул. Ленина);

Калинина (от ул. Пугачевской до Нулевой продольной).

– С 08.00 8 мая до 24.00 11 мая пешеходной станет улица. Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

9 мая - 10 мая

– С 07.00 до 17.00 9 мая перекроют полностью:

Нулевую продольную магистраль на всем ее протяжении от улицы Калинина до улицы Крылова,

прилегающие к Нулевой улицы: Калинина, Краснознаменскую, 62-й Армии, Комсомольскую, 7-й Гвардейской бригады, Землянского.

– С 17.00 9 мая до 01.00 10 мая Набережная им. 62-й Армии будет свободной от автомобилей в границах улиц Калинина и 7-й Гвардейской бригады.

– С 07.00 9 мая до 01.00 10 мая ограничивается движение по ул. 7-й Гвардейской бригады от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии.

– С 07.00 до 17.00 9 мая свободными от автомобилей станет ул. Землянского от пр. им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии,