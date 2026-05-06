Дроны ВСУ перехвачены над Волгоградским регионом 6 мая вечером





Беспилотники ВСУ перехвачены и уничтожены дежурными средствами российской ПВО над территорией Волгоградской области. По сообщению Министерства обороны РФ, дроны ликвидированы в период до 21.00 мск 6 мая.

В вечерней сводки МО РФ сообщается о ликвидации к вечеру среды 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Волгоградского региона, дроны противника обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области с 17.41 мск. Аэропорт Волгограда закрыт с 18.00 мчс – задерживаются рейсы из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга.



