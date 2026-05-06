В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 мая, вечером сотни прохожих и автолюбителей стали свидетелями массового исполнения студентами Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) вальса. Как сообщает фотограф Геннадий Гуляев, на площади перед вузом, расположенным вдоль проспекта Ленина, звучал «Майский вальс».

В исполнении вальса приняли участие десятки молодых людей. Разбившись на пары, студенты кружились под знакомые всем слова песни Михаила Ясеня «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай».

Происходящее вызвало живой интерес волгоградцев – в преддверии Дня Победы, признают горожане, исполнение ребятами вальса воспринимается с особым трепетом.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, сегодняшний танец – это лишь репетиция.

– Завтра, 7 мая днем, наши студенты будут вальсировать уже в праздничных нарядах. Сегодня состоялась генеральная репетиция, – пояснили в вузе.

Как отметил Геннадий Гуляев, одновременно со студентами политеха вальсировали и на противоположной стороне проспекта Ленина – вероятно, студенты Волгоградского социально-педагогического университета. Не исключено, что будущие педагоги 7 мая также станут участниками трогательного и торжественного события.

Фото: Геннадий Гуляев