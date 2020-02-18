Борьба с коррупцией

Пока фигурант в бегах: уголовное дело экс-лидера волгоградских коммунистов возвращается в Волжский

Борьба с коррупцией 18.02.2020 17:40
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18.02.2020 17:40


Уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего депутата Госдумы от КПРФ и экс-лидера волгоградских коммунистов Николая Паршина, пока он находится в бегах, вернули на новое рассмотрение в Волжский городской суд. Как сообщает ИА "Высота 102", накануне апелляционная инстанция отменила постановление Волжского городского суда о возвращении дела прокурору из-за того, что копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому Паршину. Волгоградский областной суд встал на сторону надзорного ведомства, обжаловавшего судебное постановление, и отменил его. Теперь Волжский городской суд, видимо, снова должен приступить к рассмотрению уголовного дела Николая Паршина, который уже три года скрывается от правосудия.
Напомним, что Паршин обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района за 25 миллионов рублей. Три участника этой аферы уже осуждены и отбыли назначенные сроки, но Паршину удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск.
Как ранее писало информагентство, Волжский городской суд еще в мае 2017 года поручил прокурору Волгоградской области и полиции обеспечить розыск и арест Паршина, а судебный процесс на это время был приостановлен. Тогда приставы пытались отыскать фигуранта дела, но не нашли его ни дома, ни в Москве. 
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев во время визита в Волгоград летом 2019 года, отвечая на вопрос "Высоты 102" предположил, что Паршин может скрываться за границей.

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