Суд в Волгограде приговорил угрожавшего судье убийством к крупному штрафу





За угрозы убийством судье и неуважение к суду осужден в Волгограде 60-летний Владимир Саруханян. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, Саруханяну приговором Тракторозаводского районного суда назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Судом установлено, что 24 октября 2018 года он во время объявления в Волжском городском суде постановленного в отношении него приговора, в соответствии с которым ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, в присутствии участников процесса и находящихся в зале судебного заседания граждан, обращаясь непосредственно к судье, высказал в отношении него угрозу убийством.

Кроме того, он адресовал судье публично в неприличной форме грубые нецензурные выражения оскорбительного характера, чем проявил неуважение к суду. Саруханян свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В СУ СКР России по Волгоградской области уточнили, что в апреле 2017 года Саруханян был уличен в крупном мошенничестве - органы следствия доказали, что он регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег, обещая взамен решить практически любые "проблемы с законом". К примеру, 15 миллионов рублей он взял за содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из коммерсантов, 3,5 миллиона рублей – за вынесение "нужного" решения Арбитражным судом, еще 26 миллионов 200 тысяч рублей – за прекращение выездной налоговой проверки. Полученные денежные средства мошенник каждый раз присваивал себе, "заработав" в общей сложности почти 45 миллионов рублей.



