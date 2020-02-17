Экономика

SberCloud предоставит правительству Оренбургской области мощности суперкомпьютера «Кристофари»

Экономика 17.02.2020 17:57 Новости компаний
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17.02.2020 17:57 Новости компаний


Облачная платформа Группы Сбербанк – компания SberCloud предоставит Правительству Оренбургской области комплексные облачные услуги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали сегодня в Москве.
Под документом поставили подпись председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко, генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Стороны планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта на базе мощностей суперкомпьютера «Кристофари» и уникального аппаратно-программного комплекса AI Cloud, доступного пользователям из облакаSberCloud.
Согласно документу,стороны будут использовать суперкомпьютер для изучения студентами и учеными оренбургских ВУЗов и научных институтов технологии машинного обучения AI-моделей.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Цифровая трансформация регионов — одна из приоритетных задач, которую Сбербанк активно решает. Во многом существенную  роль в развитии технологий играет образование Data-инженеров, программистов, IT-специалистов. Использование суперкомпьютера «Кристофари» в учебных целях даст возможность студентам и ученым оренбургских ВУЗов получать актуальные знания и развиваться в сфере AI. С такой научной базой будет расти и цифровой потенциал региона».
Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud: «Подписанный меморандум важен не только для сторон-участников, но и для российского рынка облаков в целом, поскольку он символизирует собой новый этап в продвижении облачных технологий в стране. То, что Оренбургская область заключила соглашение со SberCloud, означает, что правительство области хорошо понимает все преимущества использования современных облачных решений и других передовых информационных технологий и подает наглядный пример коммерческим организациям Оренбургской области и другим регионам».
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области: «С подписанием соглашения Оренбургская область получает доступ к современным решениям. Они позволят нашим вузам и колледжам на новом уровне работать с большими данными и искусственным интеллектом. Это будет способствовать подготовке кадров для цифровой экономики, в которых нуждается регион. Мы получим консалтинговую поддержку от профессиональных участников  отрасли и возможность использования инфраструктуры для цифровой трансформации».
Также в рамках заключенного соглашения SberCloud предоставит Правительству Оренбургской области облачный центр обработки данных – передовую облачную ИТ-инфраструктуру, использование которой увеличит эффективность работы государственных предприятий и организаций, сократит затраты на содержание ИТ-систем области и ускорит цифровую трансформацию всего региона.
SberCloud и Сбербанк представили свой самый производительный российский суперкомпьютер «Кристофари» в ноябре 2019 года на международной конференции AI Journey в Москве, а его ресурсы стали доступны пользователям облачного сервиса SberCloud с 12 декабря 2019 года. AI Cloud стал первым продуктом компании SberCloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта.

Справка. «Кристофари» - самый мощный суперкомпьютер в России, 29-й в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500 (https://top500.org/list/2019/11/). Мощности«Кристофари» предоставляются коммерческим заказчикам из облака компании SberCloud, что делает его уникальным среди крупнейших суперкомпьютеров мира.
Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики – электроэнергетике, машиностроении, космической, нефтегазовой, телекоммуникационной индустрии, медицине, ритейле, финансовом секторе и пр.
SberCloud (ООО «Облачные технологии») – облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам – компаниям и государственным организациям. 


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