Общество

Имущества на миллиард: в Волгограде продают два торговых центра беглого экс-депутата Госдумы

Общество 16.02.2020 12:20
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16.02.2020 12:20


Торгово-деловой центр «Диамант на Комсомольской» и помещения ТЦ «Диамант Зацарицынский» в Волгограде выставлены на продажу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные сообщения о проведении торгов. Реализуемое имущество, которое ранее контролировал находящийся в розыске экс-депутат Госдумы Олег Михеев, оценивается в сумму, превышающую один миллиард рублей. 
Так, начальная цена ТДЦ «Диамант на Комсомольской» определена в размере 371 миллиона 973 тысяч 960 рублей. Каждые пять рабочих дней стоимость лота будет снижаться на 14,3 миллиона от продажной цены. Цена отсечения, т.е минимальная цена, по которой продавец соглашается реализовать имущество, составляет 300 миллионов рублей. 
Отметим, что торгово-деловой центр на Комсомольской принадлежит ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», которое  было признано несостоятельным (банкротом) еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что сумма кредиторской задолженности должника, согласно требованиям кредиторов, составляет более 530 миллионов рублей. «Диамант на Комсомольской» ранее уже пытались продать. Однако покупателей на торговые площади, расположенные в самом центре Волгограда, почему-то не нашлось. В документации отмечается, что имущество находится в залоге.
Сейчас продается 8-этажное здание, расположенное на ул. Комсомольская,3, где требуется демонтаж перегородок в соответствии с технической документацией. Площадь помещений – 15 447,3 кв.м. А также право аренды земельного участка, назначение: земли населенных пунктов – завершение строительства административного здания, площадью 3191,18 кв.м, также расположенного на ул. Комсомольская, 3.
Также выставлены на продажу в общей сложности 16 452,9 кв.м. нежилых помещений здания торгового центра «Диамант Зацарицынский», расположенного на ул. Рабоче-Крестьянская,48. В списке имущества лота - водопроводная сеть протяженностью 335,5 метра, сеть газоснабжения низкого и среднего давления протяженностью 199 метров, трансформаторная подстанция с находящимися в ней трансформаторами и электрооборудованием, канализационная сеть, включая 23 смотровых колодца и 7 домовых выпусков, автостоянка, 8 эскалаторов, три лифта, оборудование автономной котельной, система вентиляции и кондиционирования и прочее имущество. Продается с молотка и право аренды двух земельных участков, предназначенных для эксплуатации торгового центра. Их общая площадь составляет 8641 кв.м.
Начальная цена этого внушительного лота определена в размере 805 миллионов 743 тысяч 895,20 руб.
Имущество принадлежит организации-банкроту ООО «УПС», и является предметов залога ООО «АМТ Банк». Ранее «Высота 102» об этом сообщала.

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