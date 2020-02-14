Расследования 14.02.2020 15:00
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14.02.2020 15:00
Полицейские Волгоградской и Тульской областей задержали в Туле 51-летнего волгоградца, который разыскивался за совершенное 25 лет назад убийство. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по региону, все это время мужчина скрывался под вымышленным именем и пользовался поддельными документами, обзавелся семьей.
Установить его местонахождение удалось в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и оперативных сотрудников полиции. Фигуранта дела уже доставили в Волгоград для проведения следственных действий.
Задержанный подозревается в убийстве своего приятеля, совершенном в октябре 1995 года в Центральном районе Волгограда. Тогда 24-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, где он скончался. Было возбуждено уголовное дело. На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к расправе над молодым мужчиной, однако подозреваемому удалось скрыться. Он был объявлен в розыск.
Сейчас в ходе допроса мужчина признал лишь факт использования поддельного паспорта, а отвечать на вопросы следователей об обстоятельствах инкриминируемого ему убийства отказался, воспользовавшись своим конституционным правом - не свидетельствовать против себя.
Следствию достоверно известно, что задержанный и потерпевший были не только знакомы, но и длительное время конфликтовали. Именно неприязненные отношения, считает следствие, стали мотивом к расправе над 24-летним волгоградцем.
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