Экономика

Волгоградская облдума поддержит идею «Единой России» о народных пожертвованиях в бюджет

Экономика 13.02.2020 16:59
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13.02.2020 16:59


Волгоградская областная дума намерена поддержать идею создания института инициативного бюджетирования. Парламентарии готовятся рассмотреть проект внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, который на днях поступил в Госдуму. «Законопроект направлен на отражение в местных бюджетах добровольных платежей юридических и физических лиц в целях реализации конкретных инициатив жителей», - поясняют разработчики документа.
Идея создания «народного бюджета» принадлежит партии «Единая Россия». Автором проекта, в частности, является секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. О необходимости привлечения граждан к принятию решений в своем Послании Федеральному собранию в январе напомнил президент России Владимир Путин.
Добровольные вложения граждан и компаний в местные бюджеты будут иметь статус неналоговых платежей и расходоваться исключительно на реализацию предложений граждан. 
Проект поддержки данной федеральной инициативы в ближайшее время направят в комитеты Волгоградской облдумы. Документ внесли трое депутатов-единороссов и парламентарий от «Партии пенсионеров».

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