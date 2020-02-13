



Волгоградская областная дума намерена поддержать идею создания института инициативного бюджетирования. Парламентарии готовятся рассмотреть проект внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, который на днях поступил в Госдуму. «Законопроект направлен на отражение в местных бюджетах добровольных платежей юридических и физических лиц в целях реализации конкретных инициатив жителей», - поясняют разработчики документа.

Идея создания «народного бюджета» принадлежит партии «Единая Россия». Автором проекта, в частности, является секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. О необходимости привлечения граждан к принятию решений в своем Послании Федеральному собранию в январе напомнил президент России Владимир Путин.

Добровольные вложения граждан и компаний в местные бюджеты будут иметь статус неналоговых платежей и расходоваться исключительно на реализацию предложений граждан.

Проект поддержки данной федеральной инициативы в ближайшее время направят в комитеты Волгоградской облдумы. Документ внесли трое депутатов-единороссов и парламентарий от «Партии пенсионеров».



