В Волгограде автосалон довел мотороремонтный завод до банкротства





АО "Мотороремонтный завод "Волгоградский" проходит процедуру банкротства из-за 40-миллионного долга перед арендатором - салоном по продаже автомобилей "KIA". Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время деятельность предприятия, на котором введено конкурсное производство, приостановлена.

С иском признать завод несостоятельным в 2017 году обратилось ООО "А.С.Авто", арендующее с 2006 года у АО "Мотороремонтный завод "Волгоградский" площади на шоссе Авиаторов, 11, которые занял автосалон по продаже автомобилей "KIA". Как выяснилось, мотороремонтный завод задолжал арендатору свыше 40 миллионов рублей за свои же площади, вернее за работы по их улучшению, перепланировке, переоборудованию, которые проводил арендатор. "СоцИнформБюро" сообщает, что к банкротству предприятие привело кабальное дополнительное соглашение, заключенное 10 лет назад к долгосрочному договору аренды гендиректором завода Александром Карповым с ООО "А.С. Авто". Согласно этому документу, все затраты на ремонт и эксплуатацию помещений подлежат денежному возмещению "по первому требованию". При этом арендная плата за 4 тысячи квадратных метров была определена в районе 500 тысяч рублей.

Акционеры, заподозрившие сговор гендиректора с арендатором, обратились в СУ СКР России по Волгоградской области. В 2015 году было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Однако его расследование неоднократно приостанавливалось и до сих пор не расследовано. Параллельно шли судебные тяжбы о взыскании с завода суммы тех самых неотделимых улучшений, в ходе которых "А.С. Авто" были предоставлены сведения о договорах на проведение ремонтных работ. Примечательно, что практически все фирмы, производившие для арендатора работы, обанкрочены и ликвидированы. А у действующих юридических лиц в настоящий момент решением ФНС России заблокированы счета.

Нынешнее руководство завода уже пошло на вынужденное сокращение работников, а все усилия и ресурсы вынуждено тратить на суды. 16 января Центральный районный суд признал незаконным прекращение уголовного дела в отношении бывшего директора завода Карпова. С таким решением не согласилась прокуратура и обжаловала его в апелляционной инстанции.



