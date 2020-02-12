Общество

Новый замгубернатора Волгоградской области "получил по рукам" из-за вредных указаний газовикам

Общество 12.02.2020 12:24
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12.02.2020 12:24


Волгоградским УФАС России выдано предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства заместителю губернатора Волгоградской области Андрею Косолапову в связи с ситуацией на рынке работ по техническому обслуживания внутридомового газового оборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном управлении, Андрей Косолапов уличен в нарушении закона о конкуренции, выразившемся в даче рекомендаций газораспределительной компании по вопросу определения платы за газовое обслуживание. 
Так, установлено, что в  январе 2020 года состоялось совещание межведомственной координационной комиссии по обеспечению безопасной эксплуатации инженерной инфраструктуры и межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности на территории Волгоградской области при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Председателем указанной комиссии является заместитель Губернатора Волгоградской области Андрей  Косолапов.
По результатам совещания заместителем губернатора Волгоградской области был подписан протокол, в котором даны рекомендации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» «о рассмотрении возможности распределения платы по договору на ТО ВДГО на каждого собственника МКД, в котором выбран непосредственный способ управления, с направлением каждому собственнику квитанций об оплате по договору на ТО ВДГО».
Изучив указанные рекомендации, УФАС предостерегло заместителя губернатора  от совершения возможных действий в части установления требований к осуществлению деятельности ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на рынке работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, основанных на указанных рекомендациях.
Такое поведение может привести к нарушению пунктов 2, 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции со стороны заместителя губернатора Андрея Косолапова, а исполнение указанных рекомендаций – к нарушению ООО «Газпром газораспределение Волгоград» пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, заявили в УФАС.
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал эту ситуацию: «К сожалению, в данном случае вместо принятия мер по нормализации проблемной ситуации на рынке технического обслуживания газового оборудования должностное лицо регионального органа власти под видом мер, направленных на обеспечение безопасности использования и содержания этого оборудования, совершает весьма спорные действия.
Результатом высказанных рекомендаций может явиться дальнейшее ущемление прав и законных интересов большинства добросовестных потребителей, проживающих в многоквартирных домах с непосредственным способом управления, путем вменения им обязанности по оплате работ по договору на ТО ВДГО вне зависимости от факта их выполнения и приемки.
Кроме того, недопустимым является применение коллективной ответственности по отношению к собственникам квартир в многоквартирных домах в целом при отсутствии заключенных договоров на ТО ВДГО у кого-либо из их соседей».
 
Справка. В соответствии с антимонопольным законодательством,  законодательством о защите прав потребителей и постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 у граждан и иных лиц, являющихся заказчиками работ по договору на ТО ВДГО, имеется право по самостоятельному определению порядка оплаты по договору.
По общему правилу такой порядок предполагает оплату работ, предусмотренных конкретным договором, по факту их выполнения. Соответственно, при отсутствии факта выполнения указанных работ ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и их приемки заказчиком, у собственников квартир в таком случае и не будет возникать обязанности по их оплате.
В свою очередь, окончательный размер платы по каждому отдельному договору на ТО ВДГО должен определяться исполнителем индивидуально с обязательным учетом конкретных видов газоиспользующего оборудования, имеющегося у заказчика по договору, и подлежащего техническому обслуживанию.
Таким образом, действующее законодательство не допускает ни распределения платы по договору на ТО ВДГО на каждого собственника МКД, ни направления каждому собственнику квитанций об оплате по договору на ТО ВДГО без учета указанных обстоятельств.

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