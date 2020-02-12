В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайн





Обманным путем данными банковской карты деда завладел его 24-летний внук и оформил на родственника кредит онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, происшествие зарегистрировано в городе Волжском. В ходе совершения таких мошеннических действий внук перевел себе на карту более 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали. Он в содеянном сознался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.



