В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайн

Происшествия 12.02.2020 11:29
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12.02.2020 11:29
Обманным путем данными банковской карты деда завладел его 24-летний внук и оформил на родственника кредит онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, происшествие зарегистрировано в городе Волжском. В ходе совершения таких мошеннических действий внук перевел себе на карту более 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали. Он в содеянном сознался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.
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