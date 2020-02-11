В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрии

Телеком 11.02.2020 17:27
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11.02.2020 17:27
Сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица запустили «Ростелеком» и банк «Русский стандарт». Первой точкой, принимающей платежи с использованием Единой биометрической системы, стала сетевая кофейня Coffee Bean в столице, на ул. Пятницкой, д.5. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», к середине 2020 года биометрический эквайринг будет внедрен во всех кофейнях сети Coffee Bean.
Оплачивать покупки «одним взглядом» граждане могут после регистрации цифрового образа в Единой биометрической системе. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать биометрические данные в одном из банков, подключенных к Единой биометрической системе. Далее, для проведения платежей необходимо привязать банковскую карту к своему цифровому образу. Это можно сделать в приложении «Биометрия», разработанном «Ростелекомом» или в приложении банка, поддерживающего функцию оплаты товаров по лицу. Сразу после этого будет доступна оплата по биометрии лица.
Сегодня биометрическая оплата доступна держателям карты «Мир» банка «Русский стандарт». До конца первого квартала 2020 года оплачивать товары с использованием Единой биометрической системы смогут владельцы других видов платежных карт.
Напомним, первый биометрический платеж при помощи данных Единой биометрической системы прошел в октябре 2019 года. Тогда же на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis «Ростелеком», Банк Русский Стандарт и CoffeeBean подписали меморандум о сотрудничестве в развитии биометрических платежей в России и внедрении инновационного способа оплаты в сети кофеен CoffeeBean.
«Всего через несколько месяцев после презентации технологии любой желающий может ее протестировать и воспользоваться платежным методом у нашего клиента — в популярной сети кофеен Coffee Bean. Именно за такими технологиями будущее, которое мы можем увидеть уже сегодня. Бесспорно, инновационный финансовый инструмент подарит покупателям массу преимуществ, среди которых — отсутствие необходимости иметь при себе карту или любой другой платежный инструмент, а также высокий уровень безопасности проведения операций», — сказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
«Мы очень рады, что Единая биометрическая система, разработанная “Ростелекомом”, выходит за пределы финансового сектора. Сегодня вместе с банком “Русский стандарт” мы представляем революционную систему оплаты — с помощью биометрии. Теперь любой посетитель кофейни может оплатить свой любимый напиток еще быстрее. Достаточно посмотреть в камеру около кассы, и система автоматически спишет сумму со счета, который вы привязали к своему цифровому образу в Единой биометрической системе. В ближайшие годы мы планируем увеличить число продуктов и сервисов, в основе которых лежит биометрия. Так, похожая система, позволяющая оплачивать проезд без предъявления билета и банковской карты, уже тестируется в московском метро», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
Банк «Русский стандарт» начал сбор биометрических данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему осенью 2019 года. Платформу для этого проекта банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных.
Сдать данные в Единую биометрическую систему можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 227 банков, расположенных более чем в тысяче населенных пунктов России. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте «Ростелекома»: bio.rt.ru.
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