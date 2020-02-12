Экология

Прокуратура требует от администрации Светлоярского района заглянуть в недра

Экология 12.02.2020 17:27
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12.02.2020 17:27


Прокуратура Волгоградской области обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Светлоярского района. Как сообщает ИА «Высота 102», информация опубликована на сайте арбитражного суда. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие чиновников администрации района, которые до сих пор не разработали и не утвердили правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного законом РФ от 1992 года «О недрах». Первое заседание по иску прокуратуры назначено на 3 марта. 
С недрами в Светлоярском районе Волгоградской области и правда, большие проблемы. На днях, как сообщало ИА «Высота 102», районный суд обязал администрацию района прекратить сброс на почву неочищенных сточных вод рабочего поселка Светлый Яр и организовать должным образом их водоотведение и очистку. Решение районного суда в законную силу пока не вступило. 
Напомним, что экологический скандал, связанный со сбросом неочищенных канализационных стоков рабочего поселка Светлый Яр, разгорелся осенью 2019 года. Окрестности населенного пункта утонули в нечистотах из-за того, что канализационные трубы были выкопаны и проданы. Сейчас в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области расследуют дело о краже более 7 километров труб, установлены шесть фигурантов, которых подозревают в совершении преступления. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей. 
Также стало известно о завершении административного расследования межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской области в отношении концессионера ООО «Осока-Лик» по факту сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в границах Светлоярского муниципального района.  
Установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в несколько раз в почве по железу, хлорид-иону, сульфат-иону, нефтепродуктам, фосфат-иону. По подсчетам управления, размер вреда, причиненный почвам, составил 283,5 млн рублей. Материалы дела направлены в правоохранительные органы. 

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