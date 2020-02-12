



Прокуратура Волгоградской области обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Светлоярского района. Как сообщает ИА «Высота 102», информация опубликована на сайте арбитражного суда. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие чиновников администрации района, которые до сих пор не разработали и не утвердили правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного законом РФ от 1992 года «О недрах». Первое заседание по иску прокуратуры назначено на 3 марта.

С недрами в Светлоярском районе Волгоградской области и правда, большие проблемы. На днях, как сообщало ИА «Высота 102», районный суд обязал администрацию района прекратить сброс на почву неочищенных сточных вод рабочего поселка Светлый Яр и организовать должным образом их водоотведение и очистку. Решение районного суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, что экологический скандал, связанный со сбросом неочищенных канализационных стоков рабочего поселка Светлый Яр, разгорелся осенью 2019 года. Окрестности населенного пункта утонули в нечистотах из-за того, что канализационные трубы были выкопаны и проданы. Сейчас в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области расследуют дело о краже более 7 километров труб, установлены шесть фигурантов, которых подозревают в совершении преступления. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей.