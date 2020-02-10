Здравоохранение

В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной грипп

Здравоохранение 10.02.2020 14:24
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10.02.2020 14:24


Уровень заболеваемости населения Волгоградской области острыми респираторными заболеваниями находится на 33% ниже эпидемического порога. Неделю назад этот показатель был на уровне 59%, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Заболеваемость детей в возрасте 0-2 года – ниже на 48%, 3-6 лет – ниже на 29%, 7-14 лет – ниже на 7%, детей от 15 лет и старше – ниже на 47%.
Однако за медицинской помощью продолжают обращаться граждане с признаками ОРВИ и пневмониями. У них диагностируется заболевания, вызываемые вирусами негриппозной этиологии, а также грипп А/H1N1 и грипп В. Первый известен, как "свиной" грипп. Второй отличается меньшей агрессивностью. Состояния, потребовавшие госпитализации, составили 3,8% от общего числа заболевших.
На прошлой неделе на карантин в регионе были полностью закрыты 13 школ и частично была приостановлена учеба для учащихся 244 классов в 62 школах области и в одной группе детского сада (Светлоярский район).
В государственных учреждениях здравоохранения действует режим раздельного приема температурящих пациентов и ограничение посещений родственниками больных, находящихся в больницах и учреждениях родовспоможения.

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