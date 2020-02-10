Общество

Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денег

Общество 10.02.2020 09:26
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10.02.2020 09:26


Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит на ближайшем заседании вопрос об удорожании экспертизы, назначенной в рамках рассмотрения иска администрации Дзержинского района к ООО «Сосновый бор» о сносе ряда построек гостинично-развлекательного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация размещена на сайте суда.
Специалистам ФБУ «Саратовская лаборатория судебных экспертиз» предстояло ответить на вопросы, поставленные судом - являются ли спорные постройки капитальными или временными, построены ли они с соблюдением градостроительных, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических и других норм и правил, создают ли угрозу, возможно ли устранение нарушений без демонтажа. При этом представители «Соснового Бора» разрешили провести и работы по вскрытию недоступных конструктивных элементов в случае необходимости.
Стоимость экспертизы была определена в размере 184 тысяч рублей. Однако группа экспертов обратилась в суд с ходатайством об увеличении этой суммы в связи с предстоящими расходами на проезд, проживание и питание до 234900 рублей. 
Между тем, напомним, в арбитражном суде Волгоградской области находится также на рассмотрении иск ООО «Соснового бора» к администрации Дзержинского района с требованием признания незаконным решения чиновников о сносе двух конюшен, хозпостроек, ангаров и ограждения. Ранее арбитражный суд отказал в принятии этого заявления, затем иск все-таки был принят, однако в обеспечительных мерах по данному делу представителям гостиничного комплекса было отказано. 
В то же время в Дзержинском суде Волгограда также рассматривался вопрос о сносе конюшен. Сначала представителям «Соснового бора» удалось добиться принятия обеспечительных мер по распоряжению чиновников, и это помогло остановить намеченный снос конюшен. Однако затем этот же суд по частной жалобе главы района Сергея Тация отменил свое же решение. Теперь в любое время сюда может нагрянуть тяжелая техника и сравнять постройки с землей. 

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