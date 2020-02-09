Происшествия

"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида

Происшествия 09.02.2020 16:43
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09.02.2020 16:43


В поселке Максима Горького волгоградец расстрелял собаку-инвалида на глазах пятилетней девочки и ее родителей. Раненого Джека, о котором ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантов», спасают ветеринары. 
Как рассказала Татьяна, мама ребенка, они приехали с мужем и дочерью в гости к родственникам в поселок Максима Горького. «С Джеком наша дочка Алена дружит давно. Мы с разрешения хозяев взяли его погулять на улицу. Вдруг на нашем пути появился мужчина с ружьем. Мы даже ничего не успели понять. Он поднял ружье, нам показалось, прямо на нас и выстрелил. Джек заскулил, пуля попала в одну из трех лапок. Дочка закричала, мы испугались, думали, он будет стрелять в нас. Схватили ребенка и побежали. Когда он ушел, мы вернулись за собакой. Перевязали Джека, но кровь у него все сочилась», - Татьяна пребывает в шоковом состоянии. 

Выстрелил в Джека местный житель Николай Пятиконов. Родители Алены, на глазах которой расстреляли собаку, вызвали полицейских. В настоящее время они ждут наряд. 
По словам местных жителей, Пятиконов уже не первый раз выходит на охоту на улицы поселка с ружьем и стреляет в собак. Ранее его соседи уже обращались в полицию, однако мужчина, протрезвев, заверял, что у него нет никакого ружья. На этот раз нашлись свидетели. «Наша дочь испытала страшное потрясение. Боюсь, нам придется обращаться к психологам. Это просто страшно, когда по улицам разгуливает неадекватный человек с ружьем и палит, куда хочет», - рассказывает Татьяна. 
Напомним, трехлапых Джека и Линду приютила волгоградка Ольга Рогожкина. Собаки попали под поезд, а Ольга выходила их и забрала к себе домой. 
P.S. И вот новости последних часов. В поселке работают полицейские и криминалисты, идет опрос свидетелей, проводятся следственные действия с участием понятых. Ружье, из которого Пятиконов стрелял по собаке, оказалось незарегистрированным, его изымают. 

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