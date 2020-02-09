Происшествия 09.02.2020 16:43
6
09.02.2020 16:43
В поселке Максима Горького волгоградец расстрелял собаку-инвалида на глазах пятилетней девочки и ее родителей. Раненого Джека, о котором ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантов», спасают ветеринары.
Как рассказала Татьяна, мама ребенка, они приехали с мужем и дочерью в гости к родственникам в поселок Максима Горького. «С Джеком наша дочка Алена дружит давно. Мы с разрешения хозяев взяли его погулять на улицу. Вдруг на нашем пути появился мужчина с ружьем. Мы даже ничего не успели понять. Он поднял ружье, нам показалось, прямо на нас и выстрелил. Джек заскулил, пуля попала в одну из трех лапок. Дочка закричала, мы испугались, думали, он будет стрелять в нас. Схватили ребенка и побежали. Когда он ушел, мы вернулись за собакой. Перевязали Джека, но кровь у него все сочилась», - Татьяна пребывает в шоковом состоянии.
Выстрелил в Джека местный житель Николай Пятиконов. Родители Алены, на глазах которой расстреляли собаку, вызвали полицейских. В настоящее время они ждут наряд.
По словам местных жителей, Пятиконов уже не первый раз выходит на охоту на улицы поселка с ружьем и стреляет в собак. Ранее его соседи уже обращались в полицию, однако мужчина, протрезвев, заверял, что у него нет никакого ружья. На этот раз нашлись свидетели. «Наша дочь испытала страшное потрясение. Боюсь, нам придется обращаться к психологам. Это просто страшно, когда по улицам разгуливает неадекватный человек с ружьем и палит, куда хочет», - рассказывает Татьяна.
Напомним, трехлапых Джека и Линду приютила волгоградка Ольга Рогожкина. Собаки попали под поезд, а Ольга выходила их и забрала к себе домой.
P.S. И вот новости последних часов. В поселке работают полицейские и криминалисты, идет опрос свидетелей, проводятся следственные действия с участием понятых. Ружье, из которого Пятиконов стрелял по собаке, оказалось незарегистрированным, его изымают.
Реклама
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкоголь09.02.2020 13:28
Происшествия 09.02.2020 13:28
В Волгограде из-за нарушителя ПДД ребенок попал в больницу09.02.2020 09:42
Происшествия 09.02.2020 09:42
В жутком ДТП с волгоградской фурой под Воронежем погибли и пострадали жители Украины и Калининграда08.02.2020 18:52
Происшествия 08.02.2020 18:52
Пенсионерка из Урюпинска Волгоградской области разоблачила лже-банкиров08.02.2020 18:35
Происшествия 08.02.2020 18:35
В Волгоградской области водителя задержали с погоней и стрельбой08.02.2020 10:33
Происшествия 08.02.2020 10:33
В Волгограде черная иномарка сбила девушку и скрылась08.02.2020 09:43
Происшествия 08.02.2020 09:43
Тройное столкновение: в Красноармейском районе Волгограда «Ford Focus» припечатало к столбу07.02.2020 16:10
Происшествия 07.02.2020 16:10
В Дзержинском районе Волгограда опрокинулась КДМ с песко-соляной смесью (ВИДЕО)06.02.2020 16:49
Происшествия 06.02.2020 16:49
В центре Волгограда женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»06.02.2020 16:19
Происшествия 06.02.2020 16:19
День не задался: в Волгограде автобус №61 дважды «подбили» маршрутки06.02.2020 15:03
Происшествия 06.02.2020 15:03
Снегопад сковал дороги: десятки фур буксуют на выезде из Волгограда (ВИДЕО)06.02.2020 14:45
Происшествия 06.02.2020 14:45
Нырнул «щучкой»: в Волжском мужчина пробил головой дверное стекло «Покупочки»06.02.2020 08:55
Происшествия 06.02.2020 08:55
В Волжском на переходе сбили женщину с ребенком05.02.2020 09:46
Происшествия 05.02.2020 09:46
Несчастливое число: в Волгограде в час пик - очередной сбой в движении трамваев05.02.2020 09:04
Происшествия 05.02.2020 09:04
Жительница Волгоградской области прописала в заброшенном доме 51 узбека04.02.2020 15:28
Происшествия 04.02.2020 15:28
Реклама