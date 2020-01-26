«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантов











Жительница поселка Максима Горького Ольга Рогожкина взяла в свой дом двух собак-инвалидов. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга, несчастные случаи с собаками произошли на железной дороге, где они и появились на свет. «Я работаю на железной дороге, у нас там жила собака, которая однажды принесла девять щенков. Что было делать? Стали выкармливать. Щенки уже подросли, когда составом отрезало лапку моей первой собаке, Джеку. Как он плакал, я думала, у меня разорвется сердце, и я плакала вместе с ним. У меня еще не закончилась смена, мы вышли на волонтеров, которые помогли нам отвезти Джека в клинику. Там ветеринар сказала, что отрежет лапу «по самое не хочу». Объяснила: если лапу ампутировать не целиком, то собака инстинктивно будет опираться на нее и разбивать морду в кровь», - вспоминает Ольга.

Ольга после работы ездила навещать Джека в клинику – кормила, помогала менять повязки. Даже будучи еще слабой, собака всегда радостно встречала Ольгу, помахивая хвостиком. Тогда волгоградка решила, что не сможет расстаться с Джеком. Переживала, как отреагирует муж Захар. Но воспользовалась женской хитростью. Когда супруг спросил, какой подарок жена хочет на 8 Марта, тут ему и выпалила: «Собаку». Захар, может, и не обрадовался тогда, но Джека принял, а потом и полюбил.





Построили теплую будку во дворе своего дома, там стал жить Джек. А около месяца назад Джеку пришлось потесниться. Ольга взяла в дом еще одну собаку с такой же судьбой. «Линда – это сестра Джека. С ней случилось то же самое, что и с ее братом. Опять клиника, опять операция, опять эти полные надежды и боли собачьи глаза, которые смотрят на тебя и как-будто спрашивают: ты же меня не бросишь? Конечно, я не смогла этого сделать. Линда была диковатой собакой, особо никого к себе не подпускала, я подумала, что ее даже не смогут накормить и она умрет с голода. Мы решили с мужем: будка большая, места всем хватит», - рассказывает женщина.

И, правда, Джек и Линда подружились, видимо, вспомнили, что являются родственниками. Собаки так гоняют по двору, играя друг с другом, что и не скажешь, что они трехлапые. "Они всегда позитивны, всегда в хорошем настроении, которое передают и человеку. Мои собаки перенесли такие страдания и были в нескольких шагах от смерти, что, смотришь на них, и думаешь, как мелочно все то, что еще вчера ты считал проблемой. Мой совет – если кто-то считает себя несчастным, пусть спасет собаку, и почувствует себя счастливым".

Между тем, участие Ольги в жизни бездомных собак на том, что она приютила двух собак-инвалидов, не закончилось. Недавно женщина в своем Инстаграм попросила помочь средствами на стерилизацию двух собак. «Слава Богу, есть ветеринары, которые делают эти операции со скидкой. Так что собранных шести тысяч на двух собак хватило», - рассказывает женщина.

Но помимо того, что Ольга стерилизует собак, чтобы они не размножались и не пополняли стаи несчастных бездомных животных, женщина еще немало своих денег тратит на кормление десятка бездомышей. Хотя у Ольги небольшая зарплата, сын, которого нужно одевать и учить, но по-другому она не может. «Я часто слышу о том, что бездомных собак надо убивать и истреблять. Мне очень жалко тех людей, которые это говорят. Наверное, у них произошла какая-то трагедия в жизни и они так озлобились, что растеряли главный дар человека – умение любить и сострадать. Я понимаю, что жизнь сегодня, действительно, у многих – собачья. Но это не дает право человеку звереть. Бог им судья, а я буду делать то, что считаю нужным. Это человек виноват в том, что собаки оказываются на улице», - говорит женщина.





Надо сказать, что у Ольги Рогожкиной есть немало единомышленников и помощников – это ее коллеги по работе, ветеринары, волонтеры. На их счету – десятки спасенных жизней бездомных животных. Скажем им за это спасибо. Если кто-то захочет помочь этим замечательным людям, можно это сделать через Инстаграм Ольги Рогожкиной Ole4ka ( ее телефон 8-988-004-87-51). А заодно там можно следить за тем, как растут Джек и Линда, которые еще вчера могли умереть, но у которых теперь – совсем другая жизнь….



