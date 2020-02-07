Путин подписал Указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Федеральные новости 07.02.2020 12:35
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07.02.2020 12:35
Вступающий сегодня в силу Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» опубликован на сайте Кремля. Как сообщает ИА «Высота 102», выплату в апреле - мае текущего года должны получить не только жители России, но и ветераны, постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.
По 75 000 рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
По 50 тысяч рублей ко Дню Победы выплатят ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Правительству президент поручил обеспечить финансирование, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления праздничной выплаты.
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