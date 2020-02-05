Экология

Вырубленные деревья на Центральной набережной Волгограда оценили в 2 млн рублей

Экология 05.02.2020 13:54
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05.02.2020 13:54


Вязы и тополя рубят на склоне Центральной набережной Волгограда в районе бронекатера БК-13. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте работают тяжелая спецтехника и люди с бензопилами.  
Как пояснили в пресс-службе мэрии, на данной территории проводятся плановые мероприятия по строительству подводящих сетей к существующей линии ливневой канализации. За удаление деревьев, большая часть которых – старовозрастные, подрядчик уже выплатил компенсацию в размере 2 млн рублей. «На эти средства  будут высажены молодые и здоровые саженцы», - добавили в администрации.

Ранее, напомним, зеленые насаждения вырубили на участке по-соседству. От деревьев освободили участки склона по обе стороны от гранитной лестницы в районе пересечения набережной с улицей Комсомольской. Зачистка этой территории  потребовалась для  строительства пешеходной эстакады, которая будет вести к амфитеатру. Его возведение сейчас как раз ведется за высоким забором в районе кольцевой развязки.

Строительство локальных очистных сооружений позволит очищать ливневые стоки, которые попадают в Волгу, от мазута, песка и других взвешенных частиц. Всего до 2021 года в городе на выпусках ливневой канализации появятся 13 таких объектов.

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