



Губернаторов субъектов РФ обязали организовать мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коноровирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ переправлен в комитет здравоохранения Волгоградской области руководителем управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгой Зубаревой.

Как следует из документа, в каждом регионе должны быть подготовлены места для организации мест непрерывного медицинского наблюдения сроком на 2 недели с учетом имеющихся мощностей медицинских, санаторно-курортных и других организаций с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. Также планируется изолировать граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, при их возвращении из КНР. В случае появления у таких граждан симптомов, не исключающих новую короновирусную инфекцию, они будут обследованы лабораторно. При необходимости должен быть привлечен дополнительный медперсонал.

Напомним, в Тюмени уже организован карнтинный пункт, где за состоянием здоровья вернувшихся из Китая россиян будут наблюдать две недели. В Волгоградской области также немало китайцев. Граждане КНР работают, в частности, в парниках, на производстве, а также учатся в волгоградских вузах.



