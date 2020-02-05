Здравоохранение

У приезжающих в Волгоградскую область китайцев будут искать короновирус

Здравоохранение 05.02.2020 13:49
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05.02.2020 13:49


Губернаторов субъектов РФ обязали организовать мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коноровирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ переправлен в комитет здравоохранения Волгоградской области руководителем управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгой Зубаревой. 
Как следует из документа, в каждом регионе должны быть подготовлены места для организации мест непрерывного медицинского наблюдения сроком на 2 недели с учетом имеющихся мощностей медицинских, санаторно-курортных и других организаций с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. Также  планируется изолировать граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, при их возвращении из КНР. В случае появления у таких граждан симптомов, не исключающих новую короновирусную инфекцию, они будут обследованы лабораторно. При необходимости должен быть привлечен дополнительный медперсонал. 
Напомним, в Тюмени уже организован карнтинный пункт, где за состоянием здоровья вернувшихся из Китая россиян будут наблюдать две недели. В Волгоградской области также немало китайцев. Граждане КНР работают, в частности, в парниках, на производстве, а также учатся в волгоградских вузах.

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