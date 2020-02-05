



За прошедшие сутки восемь жителей Волгоградской области лишились около двух миллионов рублей – избавиться от накоплений им «помогли» мошенники. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Так, у пенсионера из Волжского с карты мошенники сняли 18 тыс. рублей; у фельдшера из Волжского – 19 тыс. рублей; у 28-летнего кировчанина – 10 тыс. рублей; у бухгалтера из Ворошиловского района – 184 тыс. рублей; у 28-летней индивидуального предпринимателя из Дзержинского района – 149 тыс. рублей; у помощника судьи из Волжского – 60 тыс. рублей; у 34-летнего жителя Дубовки – 80 тыс. рублей; у пенсионерки из Центрального района – 1,4 млн. рублей.

За прошедший год на территории региона зафиксировано почти четырехкратное увеличение аналогичных преступлений, их число превысило 2,7 тыс. Подобные деяния квалифицируются следователями по п. «г.» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Почти половина из этих преступлений зарегистрирована в Волгограде. Более 40 процентов от всех потерпевших – это граждане в возрасте 30-49 лет. Женщины среди потерпевших занимают доминирующее положение – 63,5%.

В ГУ МВД по Волгоградской области в какой уже раз напоминают - никому не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.



