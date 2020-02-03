Половина потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка в 2019 году выдана онлайн

Экономика 03.02.2020 18:01 Новости компаний
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03.02.2020 18:01 Новости компаний
В 2019 году Поволжский банк ПАО Сбербанк выдал физическим лицам 819 тысяч кредитов на общую сумму 158 млрд рублей. При этом 410 тысяч кредитов на общую сумму 85 млрд руб. было выдано через «Сбербанк Онлайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по сравнению с 2018 годом количество выданных онлайн кредитов выросло в два раза.
В Поволжском банке Сбербанка отмечают, что по сравнению с 2018 годом чаще всего кредиты онлайн оформляли жители Астраханской области. За прошлый год здесь через «Сбербанк Онлайн» взято 33 тысячи кредитов, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос почти в 2,5 раза.
Почти 60 тысяч кредитов через дистанционные каналы Сбербанка оформили жители Оренбургской области. В Волгоградской области этот показатель превысил 64 тысячи. В Пензенской области онлайн выдано более 30 тысяч кредитов на различные нужды клиентов. Жители Самарского региона в прошедшем году взяли онлайн 109 тысяч кредитов. В Ульяновской области оформлено более 42 тысяч онлайн кредитов, в Саратовской – более 69 тысяч.
Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было максимально комфортно получать услуги как в офисах Сбербанка, так и с помощью онлайн сервисов. За последние несколько лет мы значительно упростили процедуру получения потребительских кредитов, а также увеличили возраст заёмщиков, которые могут получить кредит под поручительство. Все это направлено на повышение доступности финансовых услуг для наших клиентов».
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