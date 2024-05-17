Общество

«Он прошел две чеченские»: в Урюпинске простятся с погибшим на СВО контрактником Петром Аносовым

Общество 17.05.2024 09:04
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17.05.2024 09:04


Завтра, 18 мая,  урюпинцы простятся со своим земляком гвардии рядовым Петром Аносовым. Воину было 50 лет, у него остались жена и дети, рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.
Петр родился в Урюпинске, окончил среднюю школу № 6. Получил профессиональное образование в училище. Прошел первую и вторую Чеченские войны.
С самого начала  СВО сразу принял решение защищать интересы своей страны, оставив работу в частном охранном предприятии. Служил в должности пулеметчика штурмовой группы 1 добровольческого отряда «Барс 1». Три месяца выполнял поставленные перед ним задачи на Запорожском фронте. После окончания контракта вернулся живым и здоровым домой.  Но долго не смог оставаться в стороне. Пошел по контракту в ряды Вооруженных сил и был  зачислен в  штурмовую группу «Шторм». Воевал мужественно и самоотверженно. Являлся примером для боевых товарищей, наставником для молодых бойцов.
Петр Аносов погиб при выполнении боевого задания в битве за Донбасс под Новомихайловкой, оставшись до конца верен воинскому долгу.
Прощание с Петром Александровичем состоится 18 мая. Отпевание пройдет в Покровском храме, а траурная церемония – в сквере Павших борцов. Похоронят героя в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me, коллаж Алексея Костякова/V102.RU 

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