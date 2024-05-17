Петр родился в Урюпинске, окончил среднюю школу № 6. Получил профессиональное образование в училище. Прошел первую и вторую Чеченские войны.С самого начала СВО сразу принял решение защищать интересы своей страны, оставив работу в частном охранном предприятии. Служил в должности пулеметчика штурмовой группы 1 добровольческого отряда «Барс 1». Три месяца выполнял поставленные перед ним задачи на Запорожском фронте. После окончания контракта вернулся живым и здоровым домой. Но долго не смог оставаться в стороне. Пошел по контракту в ряды Вооруженных сил и был зачислен в штурмовую группу «Шторм». Воевал мужественно и самоотверженно. Являлся примером для боевых товарищей, наставником для молодых бойцов.Петр Аносов погиб при выполнении боевого задания в битве за Донбасс под Новомихайловкой, оставшись до конца верен воинскому долгу.Прощание с Петром Александровичем состоится 18 мая. Отпевание пройдет в Покровском храме, а траурная церемония – в сквере Павших борцов. Похоронят героя в хуторе Попов.