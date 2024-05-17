Общество

В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьника

Общество 17.05.2024 11:31
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17.05.2024 11:31


16 мая в Волжском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», парень пытался перебежать проезжую часть ул. Кирова, однако угодил под колёса легковушки.

- В 17:40 61-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina напротив дома № 20 по ул. Кирова при повороте налево совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, — рассказали редакции в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Жёсткий наезд, в результате которого школьника откинуло в сторону, запечатлела одна из камер уличной сети видеонаблюдения.

Отметим, водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Подросток, судя по всему, находясь в шоковом состоянии, продолжил движение по тротуару, однако впоследствии вынужден был самостоятельно обратиться за помощью в одно из местных медицинских учреждений.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области

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