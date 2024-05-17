Можно шапки снимать? В Волгоградскую область медленно возвращается тепло

Общество 17.05.2024 08:12
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17.05.2024 08:12
В Волгоградской области, наконец, стала налаживаться погода – регион покинули северные ветры и ночные заморозки. Оптимистические прогнозы на ближайшие дни выдали синоптики. Как рассказали V102.RU в Волгоградском ЦГМС, сегодня, 17 мая, воздух в регионе прогреется до +20 градусов. При этом температура с каждым днем в ближайшую неделю будет постепенно повышаться, но не более, чем на один градус.Правда, уже завтра, 18 мая, в Волгоградской области могут пройти кратковременные дожди, а местами - грозы. Осадки прогнозируют и 19 мая. В Волгограде также в этот день обещают дождь.
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