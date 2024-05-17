Общество

Эксперты обследуют проседающий свод тоннеля волгоградской подземки

Общество 17.05.2024 11:14
0
17.05.2024 11:14


В Волгограде специалисты решили не тратить зря времени и, пока приостановлена работа подземной части линии скоростного трамвая, провести комплексное обследование сводов туннелей. Как сообщает ИА «Высота 102», среди обследуемых участков и наиболее тревожное место волгоградской подземки — проседающий по неустановленным причинам чугунный свод вблизи станции «Площадь Ленина».

- Подрядная организация приступила к обследованию тоннельной части линии скоростного трамвая. На основании результатов визуального и инструментального исследования при необходимости будет разработано заключение по видам и способам работ, — уточнили редакции в пресс-службе городской администрации.

По информации муниципалитета, работы производятся в рамках концессионного соглашения с компанией «ЭлектроТранспорт Плюс». Благодаря обследованию специалисты смогут оценить изменения состояния стен и сводов, выполненных из чугунных тюбингов.

- Полное обследование тоннельной части выполняется впервые с момента ввода СТ в эксплуатацию в 1984 году, — подчеркнули в мэрии.

Помимо обследования во время вынужденного простоя специалисты рассчитывают привести в порядок состояние каменных плит, которыми отделаны станции метротрама «Пионерская», «Профсоюзная» и «ТЮЗ». Также здесь должны состояться работы по ремонту трамвайного пути в границах станций «Пионерская» и «Площадь Чекистов» и восстановлению лестничных маршей станции «Комсомольская».

Напомним, с 13 мая в Волгограде приостановлена работа скоростного трамвая в границах станций «Ельшанка» и «Ул. 39-й Гвардейской» в связи с очередным этапом реконструкции трамвайных путей в границах ул. 39-й Гвардейской до въезда в тоннель по ул. Землянского.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2024 13:28
Общество 17.05.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 13:14
Общество 17.05.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 12:56
Общество 17.05.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 12:30
Общество 17.05.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 11:31
Общество 17.05.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 10:53
Общество 17.05.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 10:52
Общество 17.05.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 09:33
Общество 17.05.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 09:04
Общество 17.05.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2024 08:12
Общество 17.05.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 20:32
Общество 16.05.2024 20:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2024 20:32
Общество 16.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 20:16
Общество 16.05.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 19:55
Общество 16.05.2024 19:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2024 19:47
Общество 16.05.2024 19:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагентаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №98Смотреть фотографии
12:56
В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспортаСмотреть фотографии
12:55
Душившую семимесячную дочь блогера Ахметову обвиняют в угрозах убийствомСмотреть фотографии
12:30
Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:57
Вслед за Волгоградской областью регионы вводят ЧС из-за гибели озимыхСмотреть фотографии
11:31
В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьникаСмотреть фотографии
11:14
Эксперты обследуют проседающий свод тоннеля волгоградской подземкиСмотреть фотографии
10:59
Наезд маршрутки №98 на школьницу попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Еще не конец: МЧС зафиксировало неожиданные заморозки 17 мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Была бы воля. Прокуратура предложила чиновникам изгнать электросамокаты из центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:33
Сторонники волгоградского времени добрались до ПутинаСмотреть фотографии
09:04
«Он прошел две чеченские»: в Урюпинске простятся с погибшим на СВО контрактником Петром АносовымСмотреть фотографии
08:30
«Каустик» сохранил прописку в Суперлиге после тяжелейшей победы над «Акбузатом»Смотреть фотографии
08:12
Можно шапки снимать? В Волгоградскую область медленно возвращается теплоСмотреть фотографии
07:36
Суд решил закрыть свалку волгоградского экс-депутатаСмотреть фотографии
06:40
На защиту заморившей голодом младенца волгоградки встал адвокат Анастасии АхметовойСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде на школьницу напали с ножом в подъезде домаСмотреть фотографии
21:07
«Это какое-то свинство!»: волгоградцы поймали с поличным черных мусорщиков в поселке ГумракСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоград на бизнес-форум съехались более 200 женщин со всей РоссииСмотреть фотографии
20:32
Боец из Камышина Алексей Егоров погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
20:16
Два очага бешенства ликвидируют в селе и СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
«Уазик в осколках, под крышей – капельница»: отмеченные наградами программист, полицейский и экс-«вагнеровец» – о буднях СВОСмотреть фотографии
19:47
Политолог Гусий запутался в понятиях и цифрах, говоря о турпопулярности Волгограда на майскиеСмотреть фотографии
18:38
Рейдерский захват или по закону? В Волгограде жителей элитного ЖК «Бейкер стрит» лишают газаСмотреть фотографии
18:20
Малонаселенные села укрупнили путем объединения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
В ЦПКиО Волгограда распрощаются с весной яркими красками ХолиСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области силовики оцепили магазин «Покупочка»Смотреть фотографии
17:04
На мусоровозы и компост: в Волгограде после выборов регоператора ТКО могут измениться тарифыСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде к 2030 году откроют новые поликлиники: рассказываем, в каких районахСмотреть фотографии
 