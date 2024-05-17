Эксперты обследуют проседающий свод тоннеля волгоградской подземки





В Волгограде специалисты решили не тратить зря времени и, пока приостановлена работа подземной части линии скоростного трамвая, провести комплексное обследование сводов туннелей. Как сообщает ИА «Высота 102», среди обследуемых участков и наиболее тревожное место волгоградской подземки — проседающий по неустановленным причинам чугунный свод вблизи станции «Площадь Ленина».

- Подрядная организация приступила к обследованию тоннельной части линии скоростного трамвая. На основании результатов визуального и инструментального исследования при необходимости будет разработано заключение по видам и способам работ, — уточнили редакции в пресс-службе городской администрации.

По информации муниципалитета, работы производятся в рамках концессионного соглашения с компанией «ЭлектроТранспорт Плюс». Благодаря обследованию специалисты смогут оценить изменения состояния стен и сводов, выполненных из чугунных тюбингов.

- Полное обследование тоннельной части выполняется впервые с момента ввода СТ в эксплуатацию в 1984 году, — подчеркнули в мэрии.

Помимо обследования во время вынужденного простоя специалисты рассчитывают привести в порядок состояние каменных плит, которыми отделаны станции метротрама «Пионерская», «Профсоюзная» и «ТЮЗ». Также здесь должны состояться работы по ремонту трамвайного пути в границах станций «Пионерская» и «Площадь Чекистов» и восстановлению лестничных маршей станции «Комсомольская».

Напомним, с 13 мая в Волгограде приостановлена работа скоростного трамвая в границах станций «Ельшанка» и «Ул. 39-й Гвардейской» в связи с очередным этапом реконструкции трамвайных путей в границах ул. 39-й Гвардейской до въезда в тоннель по ул. Землянского.