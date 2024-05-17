Общество 17.05.2024 10:53
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17.05.2024 10:53
В Волгоградской области в течение ночи 17 мая и утром снова наблюдались заморозки. Как сообщили V102.RU сегодня в региональном управлении МЧС, в регионе температура воздуха и на поверхности почвы фиксировались в диапазоне -0,1...-5º. При этом ранее Гидрометцентр РФ предупреждал о понижении температуры всего до -1.
Между тем, неблагоприятное погодное явление не прогнозировалось ранее Волгоградским ЦГМС. Череда ночных майских заморозков уже привела к гибели части озимых и яровых культур в Волгоградской области. На севере региона, по утверждению местных фермеров, температура опускалась до -10 градусов. В ближайшие дни в Волгоградской области воздух будет прогреваться, однако медленными темпами. И почти летнее тепло ожидается не раньше, чем через неделю.
Фото Павел Мирошкин / V102.RU
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