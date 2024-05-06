Банк Уралсиб – в топ-5 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров





Банк Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в апреле 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2024 г.).

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, диапазон ставок и максимальный возраст заемщика, величина ежемесячных платежей, максимальная сумма и сроки кредитования, возможности для снижения ставки, отсутствие комиссий и скрытых выплат, а также ряд других параметров.

Подробнее узнать о продуктовых предложениях и условиях потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.





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