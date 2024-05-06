Банк Уралсиб – в топ-5 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров

Экономика 06.05.2024 15:04 Реклама
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06.05.2024 15:04 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в апреле 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2024 г.).
В ходе исследования аналитики портала учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, диапазон ставок и максимальный возраст заемщика, величина ежемесячных платежей, максимальная сумма и сроки кредитования, возможности для снижения ставки, отсутствие комиссий и скрытых выплат, а также ряд других параметров.
Подробнее узнать о продуктовых предложениях и условиях потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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