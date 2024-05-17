Сторонники волгоградского времени добрались до Путина





Жители Волгоградской области, не согласные с изменением часового пояса в регионе, продолжают добиваться возможности пересмотреть этот вопрос. Как сообщили V102.RU активисты, недавно члены инициативной группы получили очередной ответ областных чиновников после обращения на прямую линию Владимира Путина, прошедшую в 2023 году, которую они посчитали обычной отпиской.

Жители Волгоградской области, не согласные с изменением часового пояса в регионе, продолжают добиваться возможности пересмотреть этот вопрос. Как сообщили V102.RU активисты, недавно члены инициативной группы получили очередной ответ областных чиновников после обращения на прямую линию Владимира Путина, прошедшую в 2023 году, которую они посчитали обычной отпиской.

Как следует из документа, составленного в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, активистам в очередной раз напомнили, что Волгоградскую область отнесли к московской часовой зоне согласно внесенным изменениям в федеральный закон. А для новых изменений необходима инициатива федеральных органов власти или регионального заксобрания. Почему областная дума не может выступить с таким предложением, несмотря на не утихающие в регионе страсти по данной проблеме, чиновники не пояснили.Этот ответ вызвал новую волну дискуссии в соцсетях по вопросу волгоградского времени.Напомним, 18 марта 2018 года, одновременно с выборами президента, в нашем регионе провели опрос жителей о часовом поясе. За перевод стрелок на час вперед высказались 58,82% избирателей, за сохранение московского времени проголосовали 40,18%. В ночь на 28 октября 2018 года регион стал жить в третьей часовой зоне – МСК+1.Однако волгоградцы, не согласные с новым часовым поясом, которым «подвязали» Волгоградскую область, до сих пор считают, что опрос на данную тему в регионе проводился без строгого соблюдения правил, что, на их взгляд, повлияло на его результаты. Активисты ранее уже жаловались на возвращение региона в московское время в различные органы власти, включая ФСБ и Генпрокуратуру, но безрезультатно.