В Волгограде комсомольцы в потемках протестовали против единороссовских поправок в конституцию





Сегодня на площади Металлургов в Волгограде уже в полных потемках состоялся пикет в рамках Всероссийской комсомольской акции протеста по поводу изменения конституции. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ЛКСМ, одиннадцать молодых людей вышли на площадь с лозунгами "Меняй систему, а не министров", "От перестановки едроссов суть не меняется", "От президентской монархии - к абсолютной". Организаторы объясняли любопытствующим, что и комсомольцы, и коммунисты хотели бы изменений в конституцию, но только другого характера. Однако изменения в основной закон страны, которые предлагает «Единая Россия», как считают в организации, преследуют одну цель – продлить власть президента. На вопрос журналистов, почему выбрано такое позднее время для акции, был получен ответ, что "мы же все работаем".

Ранее, напомним, фракция КПРФ в Государственной думе в едином порыве одобрила предстоящие изменения в конституцию РФ.







