Здравоохранение

Аэропорт Волгограда обрабатывают против вирусов

Здравоохранение 01.02.2020 12:22
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01.02.2020 12:22


Клининговые мероприятия в помещениях аэровокзального комплекса и в перронных автобусах с использованием дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводятся в Международном аэропорту Волгоград, сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
В аэропорту была оперативно проведена внеплановая ревизия вентиляционных систем всех помещений. Сотрудников «группы риска» обеспечили средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками и перчатками.
Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора используют стационарные и переносные тепловизоры для выявления потенциальных больных короновирусом на прибывающих рейсах. 
Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые два случая коронавируса из Китая. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние не тяжелое.
С сегодняшнего дня, 1 февраля, Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Китае — 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5 процента.
Вспышка неизвестной пневмонии произошла в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Власти Китая уведомили об этом ВОЗ 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

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