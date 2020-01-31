Грипп, ОРВИ: как защититься?

Здравоохранение 31.01.2020 10:27 Реклама
0
31.01.2020 10:27 Реклама
На сегодняшний момент по данным Роспотребнадзора в Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тем не менее соблюдать правила профилактики необходимо, чтобы сохранить здоровье близких и окружающих. О том, как обеспечить надежную защиту с помощью рециркулятора, рассказали читателям ИА «Высота 102» сотрудники магазина «Медтехника для дома».
Рециркуляторы от популярного производителя «Армед» предназначены для защиты от вирусов и вредоносных микроорганизмов в вашем доме и офисе. Воздушный поток проходит через ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает болезнетворные микроорганизмы. В помещение ультрафиолетовое излучение не проникает, так как вентиляционные отверстия имеют сильное чернение, а УФ-лампы закрыты непрозрачным кожухом. С помощью УФ-лампы происходит обеззараживание воздуха до 99%, что доказано научными исследованиями.* Мощность этих моделей рассчитана на помещения небольшой площади — до 30 куб.м.
«Рециркулятор совершенно безопасен для людей, — говорят специалисты магазина «Медтехника», — поскольку УФ-свет не проходит сквозь специально спроектированный корпус, который и защищает окружающих от воздействия лампы».
Корпус изготовлен из качественного пластика, он устойчив к воздействию света и тепла. Во время работы возникает нежно-голубая подсветка, что делает прибор дополнительно привлекательным в дизайне квартиры. В магазине имеется в наличии много ярких и классических вариантов по доступным ценам.
«Рециркулятор компании «Армед» — настоящая находка для защиты от вредоносных микроорганизмов», — считают сотрудники магазина.
* Отчеты по научному исследованию МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского об оценке бактерицидной эффективности медицинских изделий “Рециркулятор Armed CH111-115 / CH211-115 / CH511-115” от 07.05.2018 года
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама
Кто такой страховой представитель?30.01.2020 08:52
Здравоохранение 30.01.2020 08:52
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классов29.01.2020 17:07
Здравоохранение 29.01.2020 17:07
Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппом28.01.2020 08:43
Здравоохранение 28.01.2020 08:43
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантин26.01.2020 09:21
Здравоохранение 26.01.2020 09:21
Волгоград охватят экспедицией доноров костного мозга25.01.2020 08:41
Здравоохранение 25.01.2020 08:41
Владимир Глазов: в сфере ОМС страховая компания должна быть защитником24.01.2020 15:50
Здравоохранение 24.01.2020 15:50
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавируса22.01.2020 14:06
Здравоохранение 22.01.2020 14:06
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациента20.01.2020 16:32
Здравоохранение 20.01.2020 16:32
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиник20.01.2020 16:15
Здравоохранение 20.01.2020 16:15
Топ-5 секретов обязательного медицинского страхования17.01.2020 15:28
Здравоохранение 17.01.2020 15:28
Роспотребнадзор назвал причины отравления 17 школьников в туркомплексе под Волгоградом16.01.2020 14:13
Здравоохранение 16.01.2020 14:13
Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Новым 2020 годом16.01.2020 08:01
Здравоохранение 16.01.2020 08:01
Идея праздничного подарка: годовой «Полис Здоровья» для себя и любимых10.01.2020 07:58
Здравоохранение 10.01.2020 07:58
Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждение01.01.2020 14:03
Здравоохранение 01.01.2020 14:03
Волгоградские больницы и поликлиники будут вести прием в новогодние праздники27.12.2019 13:57
Здравоохранение 27.12.2019 13:57
Реклама