Здравоохранение

Грипп, ОРВИ: как защититься?

Здравоохранение 31.01.2020 10:27 Реклама
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31.01.2020 10:27 Реклама


На сегодняшний момент  по данным Роспотребнадзора в Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тем не менее соблюдать правила профилактики необходимо, чтобы  сохранить здоровье близких и окружающих. О том, как обеспечить надежную защиту с помощью рециркулятора,  рассказали читателям ИА «Высота 102» сотрудники магазина «Медтехника для дома». 
Рециркуляторы от популярного производителя «Армед» предназначены для защиты от вирусов и вредоносных микроорганизмов в вашем доме и офисе. Воздушный поток проходит через ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает болезнетворные микроорганизмы. В помещение ультрафиолетовое излучение не проникает, так как вентиляционные отверстия имеют сильное чернение, а УФ-лампы закрыты непрозрачным кожухом. С помощью УФ-лампы происходит обеззараживание воздуха до 99%, что доказано научными исследованиями.* Мощность этих моделей рассчитана на помещения небольшой площади — до 30 куб.м. 
«Рециркулятор совершенно безопасен для людей, — говорят специалисты магазина «Медтехника», — поскольку УФ-свет не проходит сквозь специально спроектированный корпус, который и защищает окружающих от воздействия лампы». 
Корпус изготовлен из качественного пластика, он устойчив к воздействию света и тепла. Во время работы возникает нежно-голубая подсветка, что делает прибор дополнительно привлекательным в дизайне квартиры. В магазине имеется в наличии много ярких и классических вариантов по доступным ценам.
«Рециркулятор компании «Армед» — настоящая находка для защиты от вредоносных микроорганизмов», — считают сотрудники магазина. 

* Отчеты по научному исследованию МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского об оценке бактерицидной эффективности медицинских изделий “Рециркулятор Armed CH111-115 / CH211-115 / CH511-115” от 07.05.2018 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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