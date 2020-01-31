Грипп, ОРВИ: как защититься?





На сегодняшний момент по данным Роспотребнадзора в Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тем не менее соблюдать правила профилактики необходимо, чтобы сохранить здоровье близких и окружающих. О том, как обеспечить надежную защиту с помощью рециркулятора, рассказали читателям ИА «Высота 102» сотрудники магазина «Медтехника для дома».

Рециркуляторы от популярного производителя «Армед» предназначены для защиты от вирусов и вредоносных микроорганизмов в вашем доме и офисе. Воздушный поток проходит через ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает болезнетворные микроорганизмы. В помещение ультрафиолетовое излучение не проникает, так как вентиляционные отверстия имеют сильное чернение, а УФ-лампы закрыты непрозрачным кожухом. С помощью УФ-лампы происходит обеззараживание воздуха до 99%, что доказано научными исследованиями.* Мощность этих моделей рассчитана на помещения небольшой площади — до 30 куб.м.

«Рециркулятор совершенно безопасен для людей, — говорят специалисты магазина «Медтехника», — поскольку УФ-свет не проходит сквозь специально спроектированный корпус, который и защищает окружающих от воздействия лампы».

магазине имеется в наличии много ярких и классических вариантов по доступным ценам. Корпус изготовлен из качественного пластика, он устойчив к воздействию света и тепла. Во время работы возникает нежно-голубая подсветка, что делает прибор дополнительно привлекательным в дизайне квартиры. Вимеется в наличии много ярких и классических вариантов по доступным ценам.

«Рециркулятор компании «Армед» — настоящая находка для защиты от вредоносных микроорганизмов», — считают сотрудники магазина.





* Отчеты по научному исследованию МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского об оценке бактерицидной эффективности медицинских изделий “Рециркулятор Armed CH111-115 / CH211-115 / CH511-115” от 07.05.2018 года





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