Происшествия 31.01.2020 09:27
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31.01.2020 09:27
Автомобиль «Санг Йонг» на летней резине вылетел на встречную полосу движения и спровоцировал крупное ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, пострадало трое человек.
Авария произошла сегодня около 8 утра на Второй Продольной магистрали в районе гипермаркета "Магнит". Корейский автомобиль двигался со стороны улицы Голубинской в сторону Елецкой. На встречной полосе машина столкнулась с «Рено Симбл», «Ниссан Кашкай», «Дэу Матиз», «Тойота Авенсис» и «Киа Спектра».
В настоящее время в районе Второй Продольной от улицы Елецкой до Голубинской ограничено движение транспорта. Просьба водителям использовать другие пути объезда.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Спасатели МЧС деблокировали пострадавших при помощи гидравлического инструмента.
По предварительным данным экстренных служб, в результате аварии 46-летний мужчина получил перелом позвоночника и множественные ушибы головы. В больницу скорой помощи №25 также госпитализирована также 45-летняя женщина с травмами головы и колена.
Фото и видео: ГУ МВД по Волгоградской области.
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