Экология

В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизнью

Экология 30.01.2020 12:00
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30.01.2020 12:00


В Волгоградской области расчистят озеро «Два брата», расположенное в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещено извещение о проведении аукциона на выполнение работ по экологической реабилитации водоема. Максимальная стоимость работ – около 97 миллионов рублей. Сначала из озера выкачают по минимуму воду, чтобы прочистить дно, затем проведут ремонт нескольких водопропускных сооружений и займутся биологической рекультивацией, а потом – и реабилитацией. Берега водоема освободят также от мусора, а затем произведут компенсационные посадки растительности. 
Напомним, недавно стало известно о махинациях, допущенных при расчистке ерика Каширин. Следователи направили в суд уголовное дело о фиктивном выполнении ряда работ стоимостью более 15 миллионов рублей. Контракт на выполнение этих работ был заключен в 2014 году с компанией «Волгоградспецресурс». Выяснилось, что техническая и биологическая рекультивация почвы так и не были выполнены. Кроме того, компания загадила еще и 15 га охраняемой природной территории, что нанесло ущерб экологии еще на 162 миллиона рублей. Под суд пошли руководитель фирмы и его помощник. 

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