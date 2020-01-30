Расследования 30.01.2020 07:34
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30.01.2020 07:34
Уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении директора ООО «Красота под ногами». Как стало известно ИА «Высота 102», бизнесмена подозревают в применении схем дробления бизнеса с созданием подконтрольных организаций и фирм-однодневок. Речь может идти об уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость на сумму более чем в 22 миллиона рублей. Подробности уточняются.
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