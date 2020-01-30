Экология

Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствие

Экология 30.01.2020 09:29
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30.01.2020 09:29




ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций по следам собственных репортажей с мест незаконных свалок. В марте 2017 года мы рассказывали о вопиющей ситуации с песчаным карьером, который раскинулся между поселками Горная Поляна и Максима Горького в Советском районе Волгограда. Когда-то на этом месте находился полигон для ОМОНа, но он давно уже закрыт. Спустя 3 года после того, как был выявлен факт не только несанкционированной добычи песка, но и неконтролируемого сброса ТКО, ничего не изменилось. Кто-то по-прежнему сбрасывает сюда бытовой, строительный и промышленный мусор. Почему ни одна из профильных структур так и не удосужилась предпринять усилия по пресечению преступной деятельности нелегальных перевозчиков мусора, неясно. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель председателя гордумы Волгограда Андрей Гимбатов, который курирует Советский район, основная проблема в том, что карьер находится не на муниципальной, а на федеральной земле. «Часть этих земель принадлежат ВНИАЛМИ, а часть Российской Федерации. По законодательству, муниципалитет даже использовать бюджетные средства на расчистку этих территорий не может, потому что это будет нецелевое использование средств. Тем не менее, мы привлекаем общественников, проводим субботники, но этого явно недостаточно. Буквально на следующий день после расчистки на этом же месте может появиться гора мусора», - говорит Андрей Гимбатов. 
Как территория песчаного карьера выглядит сегодня - в видеоматериале ИА «Высота 102».

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