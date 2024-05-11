Убийственные заморозки в Волгоградской области задержатся до 14 мая

Общество 11.05.2024 12:00
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11.05.2024 12:00
Заморозки, которые уже натворили немало дел в Волгоградской области, задержатся в регионе до 14 мая. Такой неутешительный прогноз выдали в Волгоградском ЦГМС, передает V102.RU. Ночью и утром 12 мая по северу Волгоградской области, а также ночью и утром 13 и 14 мая в отдельных районах региона ожидается понижение температуры воздуха и на поверхности почвы до -0,1...-5º.Напомним, из-за ночных заморозков в регионе пострадали косточовые культуры – жители остались без урожая ягод и винограда. Погублена и овощная рассада, высаженная в открытый грунт. Убытки понесли также фермеры, занимающиеся выращиванием сельхозкультур.
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