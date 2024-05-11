Происшествия

В Волгограде участковый вернул хозяйке потерявшегося йорка

Происшествия 11.05.2024 13:04
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11.05.2024 13:04


Жительница Кировского района Волгограда поблагодарила участкового за помощь в поиске четвероногого питомца. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 апреля женщина выпустила йоркширского терьера погулять во двор, а, когда через некоторое время вышла из дома, то обнаружила, что собака исчезла. Волгоградка предположила, что песика по кличке Джек могли похитить и сообщила о произошедшем в полицию. А через некоторое время участковый уполномоченный Тимур Галимов привез потеряшку домой.
Оказалось, что йорка, который попросту выбежал с участка, забрала другая семья, решившая, что хозяева выгнали породистое животное. Узнав, что владельцы собаки нашлись, она с радостью ее вернула.
В своем обращении на имя руководства областного Главка полиции хозяйка Джека выразила участковому признательность за оперативность, добросовестное исполнение своих обязанностей и чуткость по отношению к людям.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области



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