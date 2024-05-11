Происшествия

В Камышине водитель без прав протаранил столб: трое в больнице

Происшествия 11.05.2024 12:11
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11.05.2024 12:11


Полиция устанавливает обстоятельства ночного ДТП в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 1-30 ч.
-  19-летний водитель, не имеющий прав, за рулем  ВАЗ-21099  около пересечения ул. Ленина с ул. Терешковой совершил наезд на световую опору, - пояснили в главке.
В результате ДТП водитель, 21-летний и 16-летняя пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области


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