Трое подростков на мотоциклах разбились в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 11.05.2024 10:38
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11.05.2024 10:38
За один день, 10 мая, в Волгоградской области трое несовершеннолетних на двухколесном транспорте пострадали в авариях. Как рассказали V102.RU в Волгоградской области, накануне в 20-00 ч. автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился 31-летний мужчина, совершил столкновение с мотоциклом «ЗИД» c 15-летним подростком. Несовершеннолетний госпитализирован.
А в Ленинске в это же время 14-летний водитель мопеда «Альфа» на улице Свердлова не справился с управлением, в результате чего мопед опрокинулся. Пострадал и сам юноша, и его ровесник-пассажир.Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU
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