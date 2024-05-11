В Волгограде заработал многострадальный фонтан «Детский хоровод»

В Волгограде снова заработал фонтан «Детский хоровод», установленный на Привокзальной площади. Об этом рассказали V102.RU удивленные горожане.
Ранее, напомним,
информагентство сообщало о печальном состоянии облицовки основания фонтана, с которого облетела плитка. Однако недавно рабочие провели косметический ремонт водного источника. После чего фонтан вновь ожил.
«Детский хоровод» был подарен Волгограду байкерами «Ночные волки» в 2013 году. Однако сооружение, переданное на баланс мэрии Волгограда, часто выходит из строя и его постоянно реанимируют. Бывало, что в самые знойные дни к разочарованию гостей города чаша фонтана оставалась сухой.
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