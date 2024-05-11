В селе под Волгоградом из-за сварки сгорели три постройки

В селе Заплавное Ленинского района накануне на территории частного домовладения произошел пожар. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 10 мая около двух часов дня.
- Горели деревянная хозпостройка размером 4х3 м. и деревянная летняя кухня размером 4х6 м. под общей кровлей на площади 36 кв. м., а также домашние вещи в гараже на площади 56 кв. м., - прокомментировали в ведомстве.
Пожар был такой силы, что ликвидировать его удалось только в 15-17 ч. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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