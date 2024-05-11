Общество

Волгоградцев шокировала погибающая рыба в Астраханской области

Общество 11.05.2024 21:30
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11.05.2024 21:30



 
Волгоградцы, которые ездили в Астраханскую область на рыбалку, были шокированы увиденными там картинами. Как рассказал V102.RU один из рыбаков по имени Булат, на пойменном лугу, откуда ушла вода, в лужах плескались сазан и белый амур, которые не успели отметать икру.
- Такие картины мы наблюдаем не первый год, - делится Булат. – Да, и в этом году, и в прошлые годы  на Волжской ГЭС были хорошие сбросы. Но максимальные обороты на плотине держат очень мало – всего 5-6 дней. Рыба заходит в пойму на нерест, а вода начинает быстро уходить. И она остается погибать на лугах, а с ней – и ее потомство.
По словам мужчины, из-за таких проблем в Астраханской области и массовой гибели рыбы во время нереста до Волгоградской области она просто не доходит.
- Для рыбаков у нас введены жесткие правила, особенно во время нереста. Но получается, не рыбаки – главные виновники этого негативного процесса. К регулированию сбросов на Волжской ГЭС каждый год возникают одни и те же вопросы, но ситуация не меняется, - констатирует собеседник информагентства.
Напомним, в настоящее время волгоградский гидроузел работает в режиме сбросов в объеме 16 тысяч кубометров в секунду. Такой режим продлится до 15 мая. Пик самых больших объемов сбросов на Волжской ГЭС в этом году длился с 22 по 27 апреля. Тогда ежесекундно через плотину проходило 26 тысяч кубометров воды.  
Видео Рыбалка Group VK.com

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