Волгоградцев шокировала погибающая рыба в Астраханской области

По словам мужчины, из-за таких проблем в Астраханской области и массовой гибели рыбы во время нереста до Волгоградской области она просто не доходит.
- Для рыбаков у нас введены жесткие правила, особенно во время нереста. Но получается, не рыбаки – главные виновники этого негативного процесса. К регулированию сбросов на Волжской ГЭС каждый год возникают одни и те же вопросы, но ситуация не меняется, - констатирует собеседник информагентства.
Напомним, в настоящее время волгоградский гидроузел работает в режиме сбросов в объеме 16 тысяч кубометров в секунду. Такой режим продлится до 15 мая. Пик самых больших объемов сбросов на Волжской ГЭС в этом году длился с 22 по 27 апреля. Тогда ежесекундно через плотину проходило 26 тысяч кубометров воды.
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