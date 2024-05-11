Общество

Cеверное сияние раскрасило небо над Волгоградом 11 мая

Общество 11.05.2024 07:28
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11.05.2024 07:28


Редкое и потрясающее по красоте явление наблюдали жители Волгоградской области в ночь на 11 мая. Как рассказали V102.RU очевидцы, небо во весь горизонт неожиданно окрасилось в необычные фиолетово-красные цвета, которое то покрывалось дымкой, то начинало еще ярче светить. У кого-то увиденное вызвало восторг, а кого-то – даже напугало. При этом явление наблюдали жители самых разных районов региона – от Светлого Яра до Кумылги.  
Оказалось, что эта необычная картина – северное сияние, которое иногда происходит и в регионах средней полосы, и на юге. Причиной этого явления – мощные магнитные бури, когда происходит   взаимодействие магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Выброс представляет собой гигантское облако солнечной плазмы, пронизанное магнитными полевыми линиями.
Накануне волгоградцев предупредили о мощном магнитном шторме, который идет на планету 11 и 12 мая. Сила геомагнитных возмущений составит от 5 до 8 баллов по 9-балльной шкале.
Начался геомагнитный шторм как раз в ночь с 10 на 11 мая, когда и наблюдалось северное сияние. Пиковых значений магнитная буря достигнет в полуденные часы 11 и 12 мая.
Фото Звездная система Wasp t.me

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