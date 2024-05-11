Открыто движение поездов через Волгоград после пожара на железной дороге

В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда:
№455 Челябинск – Новороссийск;
№368 Кисловодск – Киров;
№358 Имеретинский Курорт– Уфа;
№113 Санкт-Петербург – Адлер;
№98 Кисловодск – Тында;
№14 Имеретинский Курорт– Саратов;
№368 Кисловодск – Киров;
№354 Имеретинский Курорт – Пермь;
№201 Анапа - Красноярск.
Ранее, напомним, сообщалось о сходе 8 цистерн с нефтепродуктами на станции в Ростовской области, две из которых загорелись. В восстановительных работах участвуют 160 рабочих и два спецпоезда. Из-за ЧП предварительное время задержки пассажирских составов составило около 5 часов.
Скриншот видео СКЖД