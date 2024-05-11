Поезда до Волгограда задержаны на 5 часов из-за ЧП в Ростовской области

Фото Западного управления на транспорте
Происшествия 11.05.2024 09:43
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11.05.2024 09:43
Фото Западного управления на транспорте
Пассажирские поезда, следующие через Волгоградскую область, прибудут в регион с пятичасовой задержкой из-за чрезвычайного происшествия, случившегося в Ростовской области. Как сообщили V102.RU в Северо-Кавказской железной дороге, остановлены составы N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов.
Изменен также маршрут поезда N368 Кисловодск - Киров, который проходит через Волгоград. Пассажиры, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская уехали автобусами до станции Морозовская, откуда поезд N368 Кисловодск - Киров уже возобновил движение по альтернативному маршруту.По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте, ночью 11 мая на станции Куберле произошел сход 8 цистерн с нефтепродуктами, две из них загорелись. Возгорание уже потушено, разлива нефти не зафиксировано, в настоящее время идут восстановительные работы. На ликвидации последствий ЧП трудятся 160 сотрудников и два спецпоезда.
Фото Западного управления на транспорте
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