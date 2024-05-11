Общество

Под Волгоградом построили современный комплекс очистки воды

Общество 11.05.2024 15:17
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11.05.2024 15:17


В посёлке Пятиморск Волгоградской области завершены строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения. Новый объект возведен по региональному и федеральному проектам «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет ЖКХ.
Строительство современного объекта было начато в 2023 году. В поселке возвели станцию водоподготовки, насосную станцию второго подъема, 4 резервуара чистой воды объёмом 100 м3 каждый, резервуар очистки промывных вод и емкость для  накопительного осадка. Модернизированный комплекс обеспечит поселок Пятиморск, где проживают свыше 4000 человек, качественной питьевой водой.
Вода из существующих скважин будет направляться на блок водоподготовки, который работает в автоматическом режиме. Ресурс пройдет многоступенчатую очистку: фильтр механической очистки, фильтры из стекловолокна для обезжелезивания, осветления и снижения мутности. На последнем этапе происходит обеззараживание УФ-стерилизатором. Затем ресурс подается в резервуары чистой воды, из которых по двум водоводам направится к насосной станции 2-го подъема. Далее по двум водоводам он подается в сеть водоснабжения Пятиморска. После подписания исполнительной документации объект введут в эксплуатацию.
Фото администрации Волгоградской области

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