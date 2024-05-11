Под Волгоградом построили современный комплекс очистки воды





В посёлке Пятиморск Волгоградской области завершены строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения. Новый объект возведен по региональному и федеральному проектам «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет ЖКХ. В посёлке Пятиморск Волгоградской области завершены строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения. Новый объект возведен по региональному и федеральному проектам «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет ЖКХ.

Строительство современного объекта было начато в 2023 году. В поселке возвели станцию водоподготовки, насосную станцию второго подъема, 4 резервуара чистой воды объёмом 100 м3 каждый, резервуар очистки промывных вод и емкость для накопительного осадка. Модернизированный комплекс обеспечит поселок Пятиморск, где проживают свыше 4000 человек, качественной питьевой водой.Вода из существующих скважин будет направляться на блок водоподготовки, который работает в автоматическом режиме. Ресурс пройдет многоступенчатую очистку: фильтр механической очистки, фильтры из стекловолокна для обезжелезивания, осветления и снижения мутности. На последнем этапе происходит обеззараживание УФ-стерилизатором. Затем ресурс подается в резервуары чистой воды, из которых по двум водоводам направится к насосной станции 2-го подъема. Далее по двум водоводам он подается в сеть водоснабжения Пятиморска. После подписания исполнительной документации объект введут в эксплуатацию.