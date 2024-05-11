Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министров

В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).
Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. Дмитрий Григоренко сохранит должность руководителя аппарата Правительства.
К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодёжь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу её ведения войдёт Федеральное агентство по делам национальностей.
Также должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Председателем Правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с Президентом.
В министерском блоке намечены следующие изменения.
На пост Министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
На должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в своё время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.
На должность Министра энергетики в новом составе Правительства выдвинут губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв.
В качестве нового Министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.
На должность Министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Фото сайта Правительства РФ