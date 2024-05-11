Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министров





Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового Правительства. В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера. Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового Правительства. В новом составе кабмина, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера.

Появится должность профильного вице-премьера по транспорту. В качестве кандидата на этот пост предложенв последние годы возглавлявший Министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет – одну из крупнейших отечественных авиакомпаний.В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить, занимавший должность главы Минсельхоза.В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики,будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. Дмитрий Григоренко сохранит должность руководителя аппарата Правительства.К курируемымсферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодёжь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу её ведения войдёт Федеральное агентство по делам национальностей.Также должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить заФинальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Председателем Правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с Президентом.В министерском блоке намечены следующие изменения.На пост Министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской областиНа должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области, который в своё время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.На должность Министра энергетики в новом составе Правительства выдвинут губернатор Кемеровской области – КузбассаВ качестве нового Министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуруНа должность Министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского краяСвои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: