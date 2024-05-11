Федеральные новости

Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министров

Федеральные новости 11.05.2024 19:56
0
11.05.2024 19:56


Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового Правительства. В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера.
Появится должность профильного вице-премьера по транспорту. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший Министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет – одну из крупнейших отечественных авиакомпаний.
В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).
Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. Дмитрий Григоренко сохранит должность руководителя аппарата Правительства.
К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодёжь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу её ведения войдёт Федеральное агентство по делам национальностей.
Также должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Председателем Правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с Президентом.
В министерском блоке намечены следующие изменения.
На пост Министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
На должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в своё время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.
На должность Министра энергетики в новом составе Правительства выдвинут губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв.
В качестве нового Министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.
На должность Министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Фото сайта Правительства РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.05.2024 18:13
Федеральные новости 09.05.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.05.2024 19:37
Федеральные новости 07.05.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.05.2024 12:44
Федеральные новости 04.05.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.05.2024 09:37
Федеральные новости 04.05.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2024 19:25
Федеральные новости 03.05.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2024 10:26
Федеральные новости 03.05.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.05.2024 14:43
Федеральные новости 02.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2024 15:11
Федеральные новости 26.04.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.04.2024 10:38
Федеральные новости 25.04.2024 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 14:27
Федеральные новости 19.04.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 10:48
Федеральные новости 19.04.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:47
Федеральные новости 19.04.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:29
Федеральные новости 19.04.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 16:43
Федеральные новости 17.04.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 13:07
Федеральные новости 17.04.2024 13:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Волгоградцев шокировала погибающая рыба в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:48
Олег Сергеев озвучил главную цель «Ротора» после победы над «Металлургом»Смотреть фотографии
20:22
«Они падали, как кегли»: четверо человек пострадали в страшном ДТП в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:56
Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министровСмотреть фотографии
19:38
Росстат нашел в Волгоградской области бюджетников с зарплатой в 126 тысячСмотреть фотографии
18:31
Олег Сергеев назначен главным тренером «Ротора»Смотреть фотографии
18:17
«Там лежат люди»: в Волгограде ГАЗель протаранила грузовикСмотреть фотографии
18:07
Игра на нервах: «Ротор» вырвал победу у «Металлурга» в Липецке – 2:1Смотреть фотографии
17:10
Жителей Москвы возмутили цены на речные прогулки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
«Такого не было 20 лет»: заморозки в Волгоградской области погубили озимыеСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом построили современный комплекс очистки водыСмотреть фотографии
14:57
Бастрыкин поручил защитить права покалечившегося в Подмосковье волгоградцаСмотреть фотографии
14:20
Открыто движение поездов через Волгоград после пожара на железной дорогеСмотреть фотографии
13:57
В селе под Волгоградом из-за сварки сгорели три постройкиСмотреть фотографии
13:41
«Жизнь стала намного интереснее, чем прежде»: потерявший ногу участник СВО из Волгограда вернулся в профессиональный спортСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде участковый вернул хозяйке потерявшегося йоркаСмотреть фотографии
12:32
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
12:11
В Камышине водитель без прав протаранил столб: трое в больницеСмотреть фотографии
12:00
Убийственные заморозки в Волгоградской области задержатся до 14 маяСмотреть фотографии
11:33
Фигурантка раскрытой УФСБ аферы со взяткой в Волгограде получила 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:38
Трое подростков на мотоциклах разбились в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде заработал многострадальный фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
09:43
Поезда до Волгограда задержаны на 5 часов из-за ЧП в Ростовской областиСмотреть фотографии
08:41
«Ротор» встретится в Липецке с «Металлургом» 11 маяСмотреть фотографии
07:48
МО: над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены беспилотникиСмотреть фотографии
07:28
Cеверное сияние раскрасило небо над Волгоградом 11 маяСмотреть фотографии
21:36
В Ленинске больше двух часов пожарные тушили складские помещенияСмотреть фотографии
21:00
МРТ или пылесборник? Ответ заведующим волгоградских поликлиник напомнили в КСПСмотреть фотографии
19:59
«Каустик» вернулся на 9-е место после победы над «СГАУ-Саратовом»Смотреть фотографии
19:42
В Волгоградской области объявлено тройное предупреждение из-за пожароопасности, ураганного ветра и заморозковСмотреть фотографии
 