Фигурантка раскрытой УФСБ аферы со взяткой в Волгограде получила 5 лет колонии

Ранее, напомним, сообщалось о задержании четверых местных жителей, среди которых оказалась и действующий адвокат. Оперативники установили, что гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций собиралась передать многомиллионную взятку налоговикам для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных в рамках налоговой проверки.
- С просьбой оказать содействие в качестве посредника она обратилась к своему 50-летнему знакомому, который через своих доверенных лиц передал в качестве взятки порядка полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по Краснодару, который, в свою очередь, передал их конечному получателю, - рассказывали в УФСБ.
Знакомый пообещал решить проблему с помощью одного из адвокатов, который может выступить посредником в передаче взятки в размере 1 миллион рублей должностным лицам налоговой.
- В последующем 43-летняя женщина через своего знакомого передала адвокату часть денежных средств в размере 500 тысяч рублей. Указанная сумма, которая являлась частью взятки, адвокатом была передана своему 24-летнему знакомому, который согласно разработанному плану и должен был передать их должностным лицам налоговой, - поясняли детали в СУ СК по Волгоградской области.
Установлено, что этот 24-летний мужчина не намеревался передавать деньги сотрудникам налогового органа, а похитил их, распорядившись по собственному усмотрению.
Фото и видео УФСБ по Волгоградской области